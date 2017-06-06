ثلاثة هنود يغتصبون امرأة بعد الإلقاء برضيعتها من عربة لتلقى حتفها

نيودلهي (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أن ثلاثة رجال اغتصبوا امرأة في عربة ريكشة بالقرب من نيودلهي بعد أن ألقوا برضيعتها، 9 شهور، من العربة لتلقى حتفها .

ووقعت الجريمة في منطقة جورجاون في ضواحي دلهي الأسبوع الماضي عندما استقلت المرأة، 21 عاما، عربة الريكشة التي كان يجلس بها الرجال الثلاثة.

وقالت المرأة للشرطة إن الرجال بدأوا التحرش بها بمجرد ركوبها في العربة.

وأفاد قائد شرطة جورجاون ، سانديب خيروار، إنه عندما بدأت الطفلة في الصراخ ، ألقى بها الجناة من العربة. وتوفيت الطفلة متأثرة بإصابات في الرأس .

وقال خيروار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المشتبه بهم اعتدوا جنسيا على المرأة في العربة التي دخلوا بها في طرق مهجورة بالمنطقة. إنه حادث بشع للغاية . لقد شكلنا فريق تحقيق خاص ونأمل في القبض على المتهمين بسرعة".

وسجلت الشرطة في البداية جريمة قتل بناء على شكوى المرأة، ولكن بعدها قالت المرأة للشرطة مطلع هذا الأسبوع إنها تعرضت أيضا للاغتصاب.

وأضاف مسؤول الشرطة أن "الفحوص الطبية التي أجريت أكدت تعرض المرأة للاعتداء الجنسي . لقد أضفنا تهم الاغتصاب الجماعي لقضية القتل".

وتلقى الجرائم الجنسية اهتماما شعبيا كبيرا في الهند منذ حادث الاغتصاب الجماعي وقتل طالبة جامعية في حافلة متحركة في نيودلهي عام 2012. ورغم تفعيل قوانين أكثر صرامة ، لم تنته الجرائم التي ترتكب بحق النساء.