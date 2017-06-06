سقوط صاروخ في الحي الدبلوماسي في كابول دون وقوع أضرار
سقوط صاروخ في الحي الدبلوماسي في كابول دون وقوع أضرار
11:05 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
ارشيفية
كابول (د ب أ)
سقط صاروخ بالقرب من مقر انعقاد مؤتمر دولي للأمن والسلام في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فترة قصيرة من انطلاق أعمال المؤتمر.
وقال المسؤول الأمني المحلي محمد زاهر عقاب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"ما نعرفه حتى اللحظة هو أن الصاروخ سقط في منطقة خضراء بالسفارة الإيطالية، ولم يسفر عن حدوث أضرار".
من جانبها، ذكرت محطة "تولو" التليفزيونية المحلية أن الصاروخ وقع في مكان آخر قريب، وقالت إن التقارير الأولية تشير إلى أنه سقط بالقرب من مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) القريب من السفارة الإيطالية.
وتقع السفارة في الحي الدبلوماسي والحكومي في كابول. وكان انفجار هائل بشاحنة مفخخة وقع في الحي الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 150 مدنيا أفغانيا وإصابة نحو 460 آخرين.
ويُعقد المؤتمر في مقر وزارة الخارجية الذي يبعد بضعة كيلومترات عن موقع سقوط الصاروخ. وتشارك نحو 20 دولة في المؤتمر.
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