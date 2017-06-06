الأمن اللبناني يوقف مواطنا لانتمائه الى تنظيم إرهابي
الأمن اللبناني يوقف مواطنا لانتمائه الى تنظيم إرهابي
11:05 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
بيروت - (د ب أ ):
أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني مواطناً لبنانياً لانتمائه الى تنظيم إرهابي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان.
وأضاف البيان أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه من اتهامات منها رصد تحركات عناصر وآليات الجيش اللبناني والسعي إلى الذهاب الى سورية والالتحاق بالجماعات المسلحة".
وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف ،بحسب البيان " أحيل الى القضاء المختص".
وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.
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