جهاد جريشة حكمًا رابعًا لنصف نهائي مونديال الشباب

التحرير

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كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي المصري، أنه تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، كحكم رابعًا في لقاء الدور قبل النهائي لكأس العالم للشباب المقام في كوريا الجنوبية، بين أوروجواي وفنزويلا.

قال جريشة في تصريحات لـ «التحرير» من كوريا الجنوبية، إن المباراة سيديرها طاقم تحكيم بولندي، حيث تقام يوم الخميس القادم الموافق 8 يونيو في الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

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الجدير بالذكر أن جريشة أدارة مباراة إيطاليا واليابان فى الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة، بعد أن أدار لقاء ألمانيا وفنزويلا ، لحساب المجموعة الثانية في مونديال الشباب.