أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"القوى العاملة": لم يصدر أي قرار قطري ضد العمالة المصرية حتى الآن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القوى العاملة": لم يصدر أي قرار قطري ضد العمالة المصرية حتى الآن

10:39 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت- نورا ممدوح:

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي 5 وزارات، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وذكر "سعفان" في بيان صحفي، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوي العاملة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وفي انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها ،مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أى عمالة مصرية من دولة قطر.

وطالب "سعفان" من ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحاً بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم .

كما طالب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقي اي شكاوى.

ومن جانبه أكد السفير نبيل مكي ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "سعفان": لجنة طوارئ من 5 وزارات لمتابعة تداعيات قطع العلاقات مع قطر

    أخبار
  • بعد قطع العلاقات بين البلدين .. ما مصير العمالة المصرية بقطر؟

    بعد قطع العلاقات بين البلدين .. ما مصير العمالة المصرية بقطر؟

    أخبار
  • وزير القوى العاملة: نبحث عن وظائف بديلة للمصريين في قطر

    وزير القوى العاملة: نبحث عن وظائف بديلة للمصريين في قطر

    أخبار

  • "القوى العاملة": أنقذنا 23 ألف طفلًا خلال حملات تفتيشية على المنشآت

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعة

    بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعةأخبار

  • أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين

    أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفينأخبار

  • فيديو - أمير قطر

    - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار

  • نبيلة مكرم توضح موقف الجالية المصرية في قطر بعد قرار قطع العلاقات

    نبيلة مكرم توضح موقف الجالية المصرية في قطر بعد قرار قطع العلاقاتأخبار

  • حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة

    حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار

  • عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعة

    عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا