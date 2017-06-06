"شاومينج" تنشر إجابات أجزاء من امتحان "الفرنساوي".. والتعليم: نتحقق من صحتها
"شاومينج" تنشر إجابات أجزاء من امتحان "الفرنساوي".. والتعليم: نتحقق من صحتها
10:32 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محمد:
نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، إجابات عدة أسئلة من امتحان اللغة الفرنسية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن.
وكانت الصفحة قد تداولت 9 ورقات من الكراسة الامتحانية للغة الفرنسية، من أصل 13 ورقة، بعد بدء الامتحان بـ40 دقيقة.
وتفاعل عدد محدود من رواد الصفحة مع الإجابات.
وينتهي امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية، في تمام الساعة الحادية عشرة.
ولا تزال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتحقق من صحة الأوراق المنشورة، وتتبع المتسبب في وصولها إلى صفحات الغش الالكتروني، من خلال الأكواد الموجودة على الكراسات الامتحانية.
وتصل عقوبة الغش الالكتروني للطلاب، للحرمان لمدة عام كامل من الامتحانات.
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