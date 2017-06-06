قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السبب

وكالات

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها، مضيفا، كما نشرت وكالة رويترز، أن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

كان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أجرى مساء أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب عن تمنيه على أمير دولة قطر العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن والمالديف قطعت العلاقات مع قطر.

وقال الوزير القطري لتلفزيون الجزيرة إن قطر تريد أن تتاح لأمير الكويت فرصة "التحرك والتواصل مع أطراف الأزمة ومحاولة احتواء الموضوع".

وأضاف أن أمير الكويت كان له دور كبير في شقاق خليجي عام 2014، وأن الشيخ تميم "ينظر له كوالد" ويحترم رغبته بتأجيل أي خطاب أو خطوة إلى أن تكون هناك صورة أوضح للأزمة.

وتابع: "تم اتخاذ إجراءات أحادية من جانب هذه الدول وغير مسبوقة أثرت على المواطنين والعلاقات الأسرية التي تربط شعوب مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا أن الدوحة لن تتخذ إجراءات مضادة. وأكد أن قطر ترى أن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة الحوار.