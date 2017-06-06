القنصلية المصرية في الرياض تدعو المواطنين للاستفادة من حملة "وطن بلا مخالف"
القنصلية المصرية في الرياض تدعو المواطنين للاستفادة من حملة "وطن بلا مخالف"
10:30 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
حملة وطن بلا مخالف
القاهرة- (مصراوي):
دعا هاني صلاح، القنصل العام المصري في الرياض، المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى سرعة الاستفادة من حملة "وطن بلا مخالف".
وقال صلاح، في بيان للخارجية، الثلاثاء، "يمكن لأبناء الجالية ممن لديهم ممتلكات أو متعلقات بالمملكة المغادرة عقب صدور تأشيرة الخروج النهائى، وعمل توكيل رسمى لشخص آخر لإنهاء إجراءات تصفية تلك المتعلقات، مع أهمية الحذر والحيطة من مغبّة عدم خروج مخالفى نظام الإقامة فى إطار الحملة".
وشدّد على أن عدم مغادرة الوافدين المستفيدين من الحملة قبل نهايتها سيؤدي إلى إيقاف جميع سجلاتهم، وإعادة تطبيق أشد العقوبات والغرامات بحقهم والتي تتراوح من 15 إلى 100 ألف ريال سعودي والتوقيف حتى تسديدها، علمًا بأن تأشيرة الخروج التى تصدر وفقًاا للحملة صالحة لمدة شهرين من تاريخ صدورها حتى وإن تم إصدارها فى آخر أيام الحملة.
وطالب القنصل العام المواطنين بسرعة الاستفادة من الحملة التي لم يتبق منها سوى 19 يومًا والمغادرة قبل نهاية شهر رمضان، وذلك مراعاة لصعوبة حجز تذاكر الطيران بسبب موسم رحلات العمرة، ما قد يؤدي إلى إنتهاء الحملة دون الاستفادة منها .
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