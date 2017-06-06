رئيس الوزراء الاسترالي: هجوم ملبورن إرهابي

كانبرا- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول اليوم الثلاثاء، إن الشرطة تتعامل مع حصار دام في مدينة ملبورن على أنه "عمل إرهابي"، وذلك بعد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء ، الذي تمثل في احتجاز رجل لامرأة كرهينة داخل مبني سكني بالمدينة التي تعد ثاني أكبر المدن الاسترالية.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية" الفضائية عن ترنبول للصحفيين في العاصمة كانبيرا، قوله إن "هذا الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه مجرم معروف.. رجل حصل على إفراج مشروط في الآونة الأخيرة.. إنما هو جريمة مروعة وجبانة".

وأضاف: "إنه هجوم إرهابي ويؤكد على ضرورة أن نظل يقظين، وألا يردعنا أحد أبدا وأن نرفع راية التحدي دائما في مواجهة الإرهاب".

وتشير القناة إلى أن الشرطة قتلت بالرصاص يعقوب خيري، بعدما احتجز امرأة رهينة داخل مبنى سكني في ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية.

من جهتها، أكدت الشرطة الاسترالية، أن خيري الذي برأته السلطات من مؤامرة لشن هجوم على قاعدة عسكرية في سيدني عام 2009، قتل رجلا بالرصاص في بهو المبنى.

وقال مفوض شرطة ولاية فكتوريا، جراهام أشتون إن الشرطة لا تزال تحقق بعدما أعل تنظيم داعش المتشدد المسؤولية عن الهجوم على وكالة أعماق للأنباء التابعة لها.

وأضاف: "نحن على دراية بإعلانهم المسؤولية، لكنهم يميلون دائما إلى المسارعة في إعلان المسؤولية في كل مرة يحدث فيها شيء.. لذلك نحن نلاحظ أن ذلك يحدث".

وذكرت الشرطة أنها تحقق في اتصال هاتفي بغرفة أخبار تلفزيون "سفن نتوورك" الأسترالية خلال الحصار.

وقال التلفزيون إن متصلًا قال إن الهجوم له علاقة بداعش، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن حينها أن سبب الهجوم هو عضوية أستراليا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا.