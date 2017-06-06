صحة المنيا: خروج 15 مصابًا في حادث انقلاب سيارة بعد تلقيهم العلاج
صحة المنيا: خروج 15 مصابًا في حادث انقلاب سيارة بعد تلقيهم العلاج
10:01 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
المنيا ــ ريمون الراوي:
أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة في المنيا، أن 15 مصابًا خرجوا من المستشفى أصيبوا في حادث انقلاب سيارة أجرة بالصحراوي الغربي بالمنيا والذي وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن 10 مصابين لازالوا يخضعون للعلاج فيما تراوحت الإصابات بيت كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش وإشتباه مابعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالرأس والجسد.
وكان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسيوط بالقرب من مدخل قرية بلنصورة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 25 شخص، خرج منهم منذ قليل 15 مصاب ويتلقي العلاج 10 اخرين.
وذكر مصدر أمني، أنه تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة، لنقل المصابين لمستشفى أبوقرقاص، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.
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