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"شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد من صحتها

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مصراوي Masrawy

"شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد من صحتها

10:00 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

طلاب

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحة الغش الالكتروني "شاومنج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 9 صفحات امتحانية زعمت أنهم جزء من امتحان اللغة الفرنسية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن.

ونشرت الصفحة، الأوراق الامتحانية في تمام الساعة 9:40 دقيقة أي بعد بدء الامتحان بـ40 دقيقة.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم التواصل مع واضعي الامتحانات للتأكد من صحة الاوراق المتداولة.

وكانت صفحة الغش الالكتروني، قد تداولت امتحانًا زاعمة أنه تسريبًا لامتحان اللغة الفرنسية قبل 7 ساعات من بدء الامتحان، إلا أن رئيس الامتحانات نفى صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الصفحة تهدف إثارة البلبلة أنها صفحة تهدف إحداث البلبلة.

يذكر أن الكراسة الامتحانية للغة الفرنسية تتكون من 13 ورقة.

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