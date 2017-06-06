أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد

09:18 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

  • عرض 11 صورة

    77656939db.jpg

  • عرض 11 صورة

    c49f3859ff.jpg

  • عرض 11 صورة

    cecf203908.jpg

  • عرض 11 صورة

    32eeb66740.jpg

  • عرض 11 صورة

    57ccc2fd86.jpg

  • عرض 11 صورة

    1bc3f17d4f.jpg

  • عرض 11 صورة

    4e537cfcec.jpg

  • عرض 11 صورة

    3f06786ea9.jpg

  • عرض 11 صورة

    be34c55466.jpg

  • عرض 11 صورة

    5a6022d41b.jpg

  • عرض 11 صورة

    911b70136a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- وزير البيئة يُطلق المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستیكیة

الألبوم التالى

بالصور- وزير البيئة يُطلق المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس

 كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- أحمد طرانه:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات، امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.

ووصلت الصناديق الحاوية للكراسات الامتحانية، إلى المدارس في تمام الساعة 8:30 صباحًا، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

وفتحت لجان السير، أبوابها أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى يتسنى تفتيش الطلاب وبدء الامتحان في موعد المقرر الساعة التاسعة صباحًا.

وتداولت صفحة الغش الالكتروني "شاومنج بيغشش ثانوية عامة"، امتحانًا زعمت أنه لمادة اللغة الفرنسية التي سيؤديها الطلاب اليوم، إلا أن رئيس امتحانات الثانوية، نفى صحة ذلك، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق لما تنشره صفحات الغش، حفاظًا على مصلحة أبنائهم.

وأكد حجازي، أن فكرة تسريب الامتحانات غير واردة مع النظام الجديد، مشيرًا إلى أن كافة الامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من مقر الجهة السيادية التي تطبعها، وحتى مراكز توزيع الأسئلة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى 592 ألف طالب وطالبة، وتستمر الامتحانات، حتى 24 يونيو المقبل.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

    بدء تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

    أخبار
  • لطلاب الثانوية​.. كل ما تحتاج معرفته عن امتحان اللغة الفرنسية في دقيقتين

    لطلاب الثانوية​.. كل ما تحتاج معرفته عن امتحان اللغة الفرنسية في دقيقتين

    أخبار
  • 17 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية بسهولة امتحان اللغة العربية

    17 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية بسهولة امتحان اللغة العربية

    أخبار
  • التعليم: 6 حالات غش في امتحانات الثانوية اليوم وضبط مسرب امتحان العربى

    التعليم: 6 حالات غش في امتحانات الثانوية اليوم وضبط مسرب امتحان العربى

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقات

    سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقاتأخبار

  • الخارجية: التنسيق مع دولة ثالثة لترعى مصالحنا ومصالح الجالية المصرية في قطر

    الخارجية: التنسيق مع دولة ثالثة لترعى مصالحنا ومصالح الجالية المصريةأخبار

  • كيف استقبل المصريون في قطر قرار قطع العلاقات؟

    كيف استقبل المصريون في قطر قرار قطع العلاقات؟أخبار

  • الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

    الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022

  • حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة

    حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار

  • الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوترات

    الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوتراتأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - الرياضة في رمضان ليها شكل تاني مع أخصائية تغذية الرياضيين منى الشهاوي

ملاعب ONsport - الرياضة في رمضان ليها شكل تاني مع أخصائية تغذية الرياضيين منى الشهاوي

ملاعب ONsport - الرياضة المصرية تتحد ضد قطر وتؤيد المقاطعة

ملاعب ONsport - الرياضة المصرية تتحد ضد قطر وتؤيد المقاطعة

8 الصبح - الرياضة تتصدر المشهد .. وأندية مصر والمعلقين الرياضيين يقاطعون قنوات قطر الرياضية

8 الصبح - الرياضة تتصدر المشهد .. وأندية مصر والمعلقين الرياضيين يقاطعون قنوات قطر الرياضية

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد تصدره بطولة إفريقيا

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد تصدره بطولة إفريقيا