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إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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مصراوي Masrawy

إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

09:39 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية؛ لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، فضلًا عن صعوبة إجراءات الحصول علي تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت إخطارًا من شركة الخطوط الجوية التونسية، بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 814 والمتجهة إلى تونس، فضلا عن وصول إخطار آخر من شركة الخطوط العراقية بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 146 المتجهة إلى أربيل، وإلغاء رحلة شركة إير كايرو رقم 441 المتجهة إلى ينبع، لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارًا أيضا من شركة الخطوط اليمنية، بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 607 المتجهة إلى سئيون، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.

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