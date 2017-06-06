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إغلاق اللجان وبدء امتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة بالشرقية

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إغلاق اللجان وبدء امتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة بالشرقية إغلاق اللجان وبدء امتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة بالشرقية

مصراوي Masrawy

إغلاق اللجان وبدء امتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة بالشرقية

09:34 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

الشرقية - فاطمة الديب:

أغلقت، منذ قليل، مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، استعدادًا لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية، ومادة الاقتصاد، ضمن اليوم الثاني لامتحانات المرحلة الثانوية العامة.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

 

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مصراوي Masrawy

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