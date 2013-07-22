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«جوجل حلال».. خدمة جديدة للتصفح الإسلامى

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«جوجل حلال».. خدمة جديدة للتصفح الإسلامى «جوجل حلال».. خدمة جديدة للتصفح الإسلامى

كتب : نورهان السبحى منذ 36 دقيقة

إيماناً منها بأن الكثير من المسلمين يمكن أن ينفروا من بعض المواقع غير الإسلامية، قامت شركة «جوجل» بإنشاء موقع جديد يسمى «حلال جوجلينج» وهو يحتوى على خاصية تقوم بـ«فلترة» الموضوعات من حيث الحلال والحرام. وحسب موقع «العربية» النسخة الإنجليزية، فإن هذا المحرك البحثى الجديد يقوم بحجب أى محتوى «حرام» على الإنترنت، ويضع المواقع الممنوعة على «القائمة السوداء»، ويقوم الموقع أيضاً بالبحث داخل روابط الإنترنت ويُكون قائمة من «الكلمات الحرام» التى لا يمكن استخدامها للبحث على شبكة الإنترنت. ووفقاً لـ «حلال جوجلينج»، فإن محرك البحث القائم على «الفلترة» يضم أربعة تصنيفات: الأول تصنيف عام يقوم بـ«فلترة» نتائج البحث عموماً من فئات مختلفة، والثانى المواقع المحرمة وتضم القائمة السوداء من المواقع التى لا يُسمح بظهورها على نتائج البحث، والثالث «فلترة» روابط الإنترنت أى إزالة صفحات معينة فقط أو أى وصلات من مواقع على شبكة الإنترنت أو مدونة أو منتدى، والرابع كلمات البحث المحرمة أى قائمة من الكلمات الرئيسية التى لا يسمح باستخدامها فى البحث.

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