بدء تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن لجان مقدري الدرجات، تبدأ اليوم الثلاثاء، في تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، مشيرًا إلى أن نسبتها تصل إلى 10% من أجمالي عدد كراسات إجابة الطلاب.

وأدى طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، أول أمس الأحد.

وتوقع حجازي انتهاء المقدرين من تصحي العينة العشوائية مع نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نسبة النجاح.

وقال رئيس الامتحانات، إن كل معلم له 16 كراسة إجابة فقط لتصحيحها يوميًا، وعدد من الأسئلة لا يتغير حتى انتهاء التصحيح، مشيرًا إلى أن كل مقدري الدرجات من معلمي المرحلة الثانوية.

ووجه حجازي، مقدري الدرجات بالالتزام بنموذج الإجابة الذي وضعته الوزارة، ومنح الطالب الدرجة إذا إجاب إجابة لا توجد بالنموذج ولكنها تعطي نفس المعنى.