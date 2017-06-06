طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الثانية والاقتصاد

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات، امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.

ووصلت الصناديق الحاوية للكراسات الامتحانية، إلى المدارس في تمام الساعة 8:30 صباحًا، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

وفتحت لجان السير، أبوابها أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى يتسنى تفتيش الطلاب وبدء الامتحان في موعد المقرر الساعة التاسعة صباحًا.

وتداولت صفحة الغش الالكتروني "شاومنج بيغشش ثانوية عامة"، امتحانًا زعمت أنه لمادة اللغة الفرنسية التي سيؤديها الطلاب اليوم، إلا أن رئيس امتحانات الثانوية، نفى صحة ذلك، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق لما تنشره صفحات الغش، حفاظًا على مصلحة أبنائهم.

وأكد حجازي، أن فكرة تسريب الامتحانات غير واردة مع النظام الجديد، مشيرًا إلى أن كافة الامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من مقر الجهة السيادية التي تطبعها، وحتى مراكز توزيع الأسئلة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى 592 ألف طالب وطالبة، وتستمر الامتحانات، حتى 24 يونيو المقبل.