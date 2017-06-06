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فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

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فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن عناصر جماعة الإخوان في قطر يعيشون حالة رعب وخوف شديد الآن، وذلك بعد قرار دول عربية وعلى رأسها والسعودية والإمارات قطع العلاقات معها، مطالبًا بـ«تسليم الإخوان المتواجدون في قطر للإنتربول وغلق قناة الجزيرة».

وأكد أديب، خلال برنامج«كل يوم»، المذاع على قناة«أون لايف»، أن «اليوم تم مسمرة قطر في اللوحة السوداء للإرهاب»، مشيرًا إلى أن خطورة قطر الحقيقية تكمن في «شراء السلاح ونقله للإرهابيين في ليبيا؛ لتخريب وضرب استقرار مصر ودول المنطقة، وإحداث الفوضى بها».

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التحرير

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