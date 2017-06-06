استقالة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالصين بسبب انسحاب "ترامب" من اتفاق المناخ
استقالة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالصين بسبب انسحاب "ترامب" من اتفاق المناخ
08:23 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
بكين- (د ب أ):
استقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الصين بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.
وكتب جون بومفريت، خبير الشؤون الصينية الصحفي السابق، عبر "تويتر" يقول إن القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، ديفيد رانك، قد أبلغ موظفي السفارة بقراره.
وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية إن رانك اتخذ "قرارا شخصيا".
وأضافت: "نحن نقدر سنوات عمله المخلصة في خدمة وزارة الخارجية".
وعمل مارك في جهاز الخدمة الخارجية الأمريكي لمدة 27 عاما.
وكان بومفريت قائما بأعمال السفير بينما تنتظر السفارة وصول تيري برانستاند المعين من قبل ترامب في نهاية يونيو الجاري .
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