فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

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قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن قطر «أتفه» من المساحة الإعلامية المخصصة لها بعد قطع العلاقات العربية معها، موضحًا: «واخدة أكبر من حقها».

وأضاف السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على فضائية «دريم»، أن العلاقة بين قطر والجماعة الإرهابية قديمة جدا، «وهناك ملف لدى الأجهزة الأمنية المصرية، يؤكد أن حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرية السابق، أحد قادة التنظيم الإرهابي».

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وذكر أن رئيس المخابرات القطرية، التقى الرئيس المعزول محمد مرسي و القيادي الإخواني عصام العريان في منزل أحد رجال الأعمال الليبيين في مصر، متابعًا أن رئيس المخابرات القطرية قال لمرسي: «ما تريدونه من أموال خذوه من هذا الرجل، سيعطيكم كل ما تريدون وأكثر مما تحتاجون»، في إشارة منه لرجل الأعمال المتزوج من نجلة أحد المسئولين البارزين في مصر سابقا، على قول السعيد.