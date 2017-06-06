أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

Google+ Print
فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها» فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن قطر «أتفه» من المساحة الإعلامية المخصصة لها بعد قطع العلاقات العربية معها، موضحًا: «واخدة أكبر من حقها».

وأضاف السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على فضائية «دريم»، أن العلاقة بين قطر والجماعة الإرهابية قديمة جدا، «وهناك ملف لدى الأجهزة الأمنية المصرية، يؤكد أن حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرية السابق، أحد قادة التنظيم الإرهابي».

شاهد أيضا

وذكر أن رئيس المخابرات القطرية، التقى الرئيس المعزول محمد مرسي و القيادي الإخواني عصام العريان في منزل أحد رجال الأعمال الليبيين في ، متابعًا أن رئيس المخابرات القطرية قال لمرسي: «ما تريدونه من أموال خذوه من هذا الرجل، سيعطيكم كل ما تريدون وأكثر مما تحتاجون»، في إشارة منه لرجل الأعمال المتزوج من نجلة أحد المسئولين البارزين في مصر سابقا، على قول السعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا