صورة وخبر: رئيسة وزراء بريطانيا "تحت الميكروسكوب"
صورة وخبر: رئيسة وزراء بريطانيا "تحت الميكروسكوب"
05:37 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن الانتخابات التشريعية ستجرى كما هو مقرر في 8 يونيو الجاري، وأكدت أنها لن تسمح بأن يعطل العنف العملية الديمقراطية.
وأكدت ماي أن الحملات الانتخابية ستستأنف، الإثنين، وذلك بعد أن تم تعليقها الأحد غداة الاعتداء الإرهابي على لندن.
والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لتريزا ماي وشط جمع من مؤيديها من حزب المحافظين الذي تترأسه، الإثنين، قبل أيام من انطلاق الانتخابات التي تأتي عقب هجمات إرهابية هزت قلب العاصمة البريطانية.
ولفتت الوكالة إلى أن موعد الانتخابات البرلمانية الذي يأتي عقب الهجمات الإرهابية وإصرار ماي على إجرائها في موعدها يجعلها تحت الميكروسكوب في الأيام القادمة.
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