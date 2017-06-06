العرب اليوم: إجماع عربي على عزل قطر.. ومحاولات كويتية للم الشمل

مصراوي Masrawy

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تفاقم الأزمة بين قطر وجيرانها ومحاولات للوساطة من قبل عدة دول حول العالم، إضافة إلى تفجير انتحارى فى شرق العراق.

1- الخلاف بين قطر والدول الخليجية

أعلنت سبع دول قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر. وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة.

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2- وساطة كوييتية لتهدئة التوتر بين الرياض والدوحة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن أمير الكويت يتوجه إلى جدة بهدف مواصلة مساعيه لإنهاء الأزمة التي بدأت فجر الاثنين بين قطر ودول عربية منها السعودية في أقرب وقت، وتأتي هذه الزيارة بعد حراك دبلوماسي مكثف شهدته الكويت خلال الساعات الماضية.

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3- اجتماع ثلاثى حول ليبيا

كشف وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا سيخرج بـ"بيان الجزائر" الذي يعبر عن توافق مواقف الجزائر ومصر وتونس حول "رؤيتنا لحل الأزمة الليبية".

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4- تفجير انتحاري جنوب شرقي بعقوبة العراقية

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مدنيين اثنين وشرطيا قتلوا وأصيب ستة آخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف نقطة تفتيش للشرطة العراقية جنوب شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي بغداد.

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5- الجيش الليبى يسيطر على مقر كتيبة قرب الجفرة

أكد العقيد احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، المعين من جانب مجلس النواب الليبي المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني، سيطرة الوحدات التي يقودها آمر غرفة عمليات الجفرة العميد على المقرحي بمنطفة الجفرة وسط ليبيا على مقر وأسلحة كتيبة اقنيفيد.

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