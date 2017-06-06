10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: "ينبغى على السلطات القطرية أن تضع "خريطة طريق" وتضمن تنفيذها لحل الأزمة الراهنة مع الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها، وأكد وزير الخارجية القطرى، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطع العلاقات لن يؤثر على الحياة الطبيعية في البلاد، وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لعمدة لندن صادق خان، واصفا بياناته بـ"المثيرة للشفقة"، ورد عمدة لندن، بالتأكيد على أنه لن يدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزرع الانقسام في المجتمع البريطاني.

1- وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: قرار عزل قطر جاء بعد سنوات من النصح والصبر

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش - أرشيفية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "ينبغى على السلطات القطرية أن تضع "خريطة طريق" وتضمن تنفيذها لحل الأزمة الراهنة بين الدوحة ودول خليجية، مضيفًا: "قرار عزل قطر جاء بعد سنوات من النصح والصبر".

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2- وزير الخارجية القطرى: قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر علينا

وزير الخارجية القطرى، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية القطرى، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه تم تأجيل خطاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لإعطاء فرصة لجهود أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرًا إلى أن قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر على مسار الحياة الطبيعية في قطر.

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3- عمدة لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا

عمدة لندن، صادق خان في لندن الإثنين (أ ف ب)

أكد عمدة لندن، صادق خان، أنه لن يدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزرع الانقسام في المجتمع البريطاني، وذلك بعدما اتهمه الأخير عبر "تويتر" بالاستخفاف بالتهديد الإرهابي.

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4- ترامب: تصريحات عمدة لندن مثيرة للشفقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الإثنين (أ ف ب)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لعمدة لندن صادق خان، واصفا بياناته بـ" المثيرة للشفقة" في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس السبت بالعاصمة البريطانية.

وكتب ترامب على تويتر: " عذر مثير للشفقة أدلى به عمدة لندن صادق خان في تصريحه .. لا يوجد سبب للفزع".

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5- تيلرسون: لا أتوقع أن يؤثر قرار قطع العلاقات مع قطر على جهود مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في نيوزيلاندا الإثنين (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه لا يتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، على عمليات مكافحة الإرهاب.

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6- أبو الغيط عن قطع العلاقات مع قطر: مستعد للتنسيق مع كل الدول العربية لرأب الصدع

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إنه يتابع بتحسب كبير التطورات التي أدت إلى اتخاذ كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قرارات بقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع دولة قطر. وأعرب أبو الغيط عن استعداده العمل بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء من أجل رأب الصدع العربي على أسس سليمة وبما يفتح الطريق أمام تنفيذ التوافقات والقرارات العربية المتعلقة بالتصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب بشكل شامل.

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7- وزير الخارجية التركي: نتطلع لحل الأزمة سياسيًا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش في أنقرة الإثنين (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش عن أسفه للخلاف الدبلوماسي بين عدد من الدول العربية وقطر، وقال إن أنقرة تتطلع إلى حل سياسي للخلاف.

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8- مسؤول سابق بالخارجية: قطع العلاقات مع قطر إجراء "عقابي غير مسبوق"

مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد القويسني - أرشيفية

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة الشؤون الخليجية سابقًا السفير أحمد القويسني، أن قرار مصر والسعودية والإمارات واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر "إجراء عقابي غير مسبوق".

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9- بوتين: بالكاد تحدثت إلى مايكل فلين أثناء زيارته لموسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بالكاد تحدث مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق عندما جلسا معا في مأدبة عشاء في موسكو منذ 18 شهرا.

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10- وزير الخارجية السوداني: لن تحركنا أي دولة ضد مصر

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور - أرشيفية

وصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور علاقة بلاده بمصر بأنها "خاصة جدا"، مضيفًا: "ما من دولة يمكن أن تدفع السودان إلى التحرك ضد مصر".

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