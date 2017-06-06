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بعد قطع العلاقات مع قطر.. ملك البحرين: العالم بأجمعه أعلن الحرب على التطرف

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بعد قطع العلاقات مع قطر.. ملك البحرين: العالم بأجمعه أعلن الحرب على التطرف بعد قطع العلاقات مع قطر.. ملك البحرين: العالم بأجمعه أعلن الحرب على التطرف

مصراوي Masrawy

بعد قطع العلاقات مع قطر.. ملك البحرين: العالم بأجمعه أعلن الحرب على التطرف

04:41 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

كتب- عبدالعظيم قنديل:

نشر نبيل الحمير، المستشار الإعلامى لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، تدوينة ينقل فيها تصريح تصريح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يقول: "العالم بأجمعه أعلن اليوم الحرب على التطرف".

كانت 8 دول عربية وإسلامية، وهي ، والبحرين، والإمارات، ومصر، وليبيا، واليمن، والمالديف، وموريشوس، أعلنت الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب دبلوماسييها من الدوحة.

وعللت الدول، قرارها بأنه جاء لـدعم الدوحة للجماعات الإرهابية، والترويج للأفكار المتطرفة، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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