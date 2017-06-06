حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل

تأثرت الساحة العالمية، الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة، والتي جاء على رأسها، إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية، وزيارة وزير الخارجية الألمانى إلى أنقرة، إضافة إلى إرسال واشنطن أسلحة إلى الجيش الفلبينى.

1- الولايات المتحدة تسلم الفيليبين أسلحة تساعد في مكافحة الإرهاب

قررت الولايات المتحدة منح الفيليبين مئات الأسلحة الآلية والمسدسات، وقاذفات القنابل. وقال قائد محلي، إنها ستساعد الجيش في معركته ضد الإسلاميين المسلحين بمدينة مراوي في جنوب البلاد.

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2- مسلحو طالبان يحاولون السيطرة على منطقة بشمال أفغانستان

قال مسؤولون إنها هناك معركة دائرة بين مسلحي طالبان والقوات الأمنية الأفغانية للسيطرة على منطقة رئيسية في إقليم قندوز بشمال أفغانستان.

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3- سقوط قتلى إثر إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

قالت الشرطة إن "عدة قتلى" سقطوا إثر وقوع إطلاق نار بمنطقة تجارية في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

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4- تركيا تهدد بإسقاط مواطنة جولن وعشرات المعارضين

حذرت تركيا 130 شخصا، بينهم برلمانيان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، من أنه سيتم إسقاط مواطنتهم إذا لم يعودوا للبلاد للمثول أمام القضاء قبل سبتمبر القادم.

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5- ألمانيا تعلن فشل تسوية الخلاف مع تركيا حول قاعدة إنجرليك

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، فشل محاولته الأخيرة لتسوية الخلاف مع تركيا حول حظر أنقرة لزيارة نواب من البرلمان الألماني للقوات الألمانية في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية.

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