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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

04:22 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل

تأثرت الساحة العالمية، الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة، والتي جاء على رأسها، إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية، وزيارة وزير الخارجية الألمانى إلى أنقرة، إضافة إلى إرسال واشنطن أسلحة إلى الجيش الفلبينى.

1- الولايات المتحدة تسلم الفيليبين أسلحة تساعد في مكافحة الإرهاب

قوات من الجيش الفلبينى تتأهب لشن هجوم على متشددين فى جنوب الفلبين اليوم (أ ف ب)

قررت الولايات المتحدة منح الفيليبين مئات الأسلحة الآلية والمسدسات، وقاذفات القنابل. وقال قائد محلي، إنها ستساعد الجيش في معركته ضد الإسلاميين المسلحين بمدينة مراوي في جنوب البلاد.

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2- مسلحو طالبان يحاولون السيطرة على منطقة بشمال أفغانستان

عنوان الصورة: عناصر تابعة للجيش الأفغانى فى كابول - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤولون إنها هناك معركة دائرة بين مسلحي طالبان والقوات الأمنية الأفغانية للسيطرة على منطقة رئيسية في إقليم قندوز بشمال أفغانستان.

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3- سقوط قتلى إثر إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

عنوان الصورة: المحققون يفحصون موقع الحادث فى ولاية فلوريدا اليوم (أ ف ب)

قالت الشرطة إن "عدة قتلى" سقطوا إثر وقوع إطلاق نار بمنطقة تجارية في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

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4- تركيا تهدد بإسقاط مواطنة جولن وعشرات المعارضين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى أنقرة اليوم (أ ف ب)

حذرت تركيا 130 شخصا، بينهم برلمانيان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، من أنه سيتم إسقاط مواطنتهم إذا لم يعودوا للبلاد للمثول أمام القضاء قبل سبتمبر القادم.

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5- ألمانيا تعلن فشل تسوية الخلاف مع تركيا حول قاعدة إنجرليك

وزير الخارجية الألماني أثناء مباحثاته فى أنقرة اليوم (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، فشل محاولته الأخيرة لتسوية الخلاف مع تركيا حول حظر أنقرة لزيارة نواب من البرلمان الألماني للقوات الألمانية في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية.

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