فيديو| الإبراشي: العرب حكموا على قطر بـ«العزلة»

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علق الإعلامي وائل الإبراشي على قطع علاقات دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر مع قطر قائلًا: "العرب حكموا على قطر بالعزلة".

وأضاف خلال تقديمه حلقة أمس الاثنين من برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، أن السلطة الحاكمة في قطر متناقضة ما بين تقديمها الدعم للمقاومة الفسلطينية وإقامة أفضل علاقات مع إسرائيل، كذلك وجود قاعدة عسكرية أمريكية، وعلى قناة الجزيرة تشعر أنك أمام قناة تعبر عن الحرية والعداء لأمريكا، دولة لا تعيش في ديمقراطية لكنها تحاولة مناصرة الحرية في دول العالم.