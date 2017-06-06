معتز عبد الفتاح: «قطر عميل مزدوج وعلاقاتها طيبة مع إسرائيل وحماس»

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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطر «عميل مزدوج»، فلديها علاقات طيبة مع إسرائيل وفي نفس الوقت علاقات طيبة مع حماس.

وأضاف عبدالفتاح، في حوار أمس الاثنين مع برنامج «كل يوم»، مع عمرو أديب، على قناة «أون لايف»: «قطر تستضيف قيادات حماس، وفي نفس الوقت لديها مكتب لرعاية المصالح القطرية بإسرائيل وكذلك لإسرئيل مكتب في قطر».

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وتابع أن قطر تلعب نفس اللعبة في لبنان تطالب بالحفاظ على لبنان وفي نفس الوقت تتحالف مع حزب الله وتموله، وهذا الكلام في اليمن، «فقطر عميل مزدوج يحلب كل البقر، عايز يقول أنا موجود في كل حتة».