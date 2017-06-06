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حريق هائل يلتهم منزل عروس بالأقصر.. والمحافظ يأمر بصرف تعويض فوري

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مصراوي Masrawy

حريق هائل يلتهم منزل عروس بالأقصر.. والمحافظ يأمر بصرف تعويض فوري

03:35 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

حريق هائل يلتهم منزل عروس بالأقصر.. والمحافظ يأمر بصرف تعويض فوري

الأقصر- محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل في قرية أرمنت الوابورات– جسر الحجر التابعة لمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة، وذلك في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء .

وكان محافظ الأقصر محمد بدر، قد تلقى إخطاراً من رئيس مدينة أرمنت العميد عبد الله عاشور، يفيد باندلاع حريق في منزل المواطن "حمادى عبد الهادى محمد حمادى" في قرية أرمنت الوابورات – منطقة جسر الحجر التابعة لمركز ومدينة أرمنت.

وعلى الفور انتقل محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدفاع المدني، وسيارات الإطفاء إلى الموقع وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وأسفر الحريق عن خسائر فى منقولات شقة المواطن المذكور، وبين المنقولات جهاز عروسة من المقرر أن يتم زواجها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أمر محافظ الأقصر محمد بدر، بصرف تعويضات للأسرة المضارة فى الحادث.

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