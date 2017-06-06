بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»

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تحدث المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن انتقال نجم المنتخب محمد صلاح، لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، موضحًا أنه لا يعرف أين توقفت المفاوضات معه حتى الآن.

وتابع «أبو ريدة»، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه كان سعيدًا بأداءه مع روما الإيطالي، ومن المؤكد أنه لديه حسابات أخرى في انتقاله للنادي الإنجليزي، متمنيًا له النجاح.

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