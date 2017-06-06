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بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»

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بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما» بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»

التحرير

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تحدث المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن انتقال نجم محمد صلاح، لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، موضحًا أنه لا يعرف أين توقفت المفاوضات معه حتى الآن.

وتابع «أبو ريدة»، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أنه كان سعيدًا بأداءه مع روما الإيطالي، ومن المؤكد أنه لديه حسابات أخرى في انتقاله للنادي الإنجليزي، متمنيًا له النجاح.

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وعن وجود احتفالية خاصة بتتويج النادي الأهلي بدرع بطولة الدوري، قال رئيس الجبلاية أنه حتى الآن لم يتم التنسيق مع مسؤولو النادي الأحمر، لكنها على الأرجح ستكون في مباراة إنبي.

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التحرير

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