«التحرير تُجيب».. هل يعاقب الأهلي حال رفضه المشاركة في مونديال اليد بـ«قطر» ؟!

التحرير

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أثار قرار قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع دولة قطر، حالة من التساؤل في الشارع الرياضة عن موقف النادي الأهلي، من مشاركة فريق كرة اليد بكأس العالم للأندية والمُقام بدولة قطر وعن هل سيعاقب في حال رفضه المشاركة.

وكان قد تمكن رجال يد الأهلي من هزيمة الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي من المقرر تنظيمها في الدوحة من 25 من أغسطس المقبل لتستمر ثلاثة أيام لتنتهي في الـ28 من نفس الشهر.

وتوجهت «التحرير» بالسؤال إلى محمد جمال هُليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ليكشف عن موقف القلعة الحمراء، من المشاركة بمونديال اليد بدولة قطر.

وقال هليل "أن مجلس الإدارة لم يتطرق حتى الأن بشكل رسمي وواضح لموقف الفريق من المشاركة، مؤكدًا دعم النادي لأي قرار تتخذه الحكومة المصرية، وتنيفذ ما في صالح البلاد".

وأضاف "سيجتمع مجلس الإدارة بالتأكيد لمناقشة هذا الأمر، خلال الساعات المُقبلة، ولكنننا لانريد أن نستبق الأحداث، فمن الوارد أن تتغير الأمور، وأن تعود العلاقات قبل بداية البطولة".

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وفي سياق متصل تواصلنا مع خالد حمودة، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لسؤاله عن موقف الأهلي وهل سيتم توجيه عقوبات من الاتحاد الدولي في حالة إعلان الفريق الإعتذار عن المشاركة في المونديال.

أكد حمودة أن الأهلي له الحق في الإعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، وفي هذه الحالة فستخاطب اللجنة المنظمة نادي الزمالك، لأنه النادي الذي تأهل لبطولة السوبر، وبالتأكيد سيرفض، وهنا تخاطب اللجنة فريق الترجي التونسي للمشاركة، بدلًا من الفرق المصرية.

وأشار رئيس اتحاد اليد إلى ان بطولة كأس العالم للأندية هي عبارة عن بطولة غير معتمدة بشكل رسمي وكامل، كبطولة العالم للمنتخبات أو البطولات القارية، ولذلك في حالة إعتذار الفرق المصرية عن عدم المشاركة في المونديال لن توقع أي عقوبات عليهم".

وشدد حمودة، على أن الأهلي لا يحتاج لتوصية من جانب الاتحاد المصري أو الحكومة المصرية برفض المشاركة بالبطولة بعد قطع العلاقات مع دولة قطر.. مضيفًا أن الأهلي هو نادي الوطنة وهذا هو المتعارف عنه".