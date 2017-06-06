بالفيديو.. أبوريدة عن مواجهة تونس: «كأس العالم أهم»

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قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مواجهة تونس صعبة، متمنيًا أن يحقق المنتخب الوطني نتيجة إيجابية.

وأضاف «أبو ريدة»، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه يعتبر مباراة نسور قرطاج، تجربة قوية قبل مواجهة أوغندا،في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 التي يعتبرها أكثر أهمية، معلقًا «كأس العالم هو الأهم بالنسبالي».

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ويحل المنتخب الوطني، ضيفًا على نظيره التونسي، يوم 11 يونيو الحالي، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.