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مجلس المصري يجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني

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مجلس المصري يجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني مجلس المصري يجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني

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كتب: أنس عبد الغني

حضر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مران الفريق الأول الذي اقيم على استاد المصري، استعدادًا لمباراة الفريق المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين أمام سموحة، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الإثنين المقبل على الجيش ببرج العرب وعقد مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم على استمرار الانتصارات في الدوري العام. 

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واستمر مران الفريق بقيادة مديره الفني حسام حسن لما يقرب من 60 دقيقة بدأها بتدريبات الإحماء والإطالة والجانب البدني وركز خلالها علي الجمل التكتيكية مع ثلاثي الفريق «عبد الله جمعة والشامي وكابوريا» واختتمها بتقسيمة استمرت لخمسة عشر دقيقة، هذا وقد غاب عن مران اليوم أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور لتواجدهم مع منتخب المحليين.

وسيخوض الفريق مباراة تجريبية مع فريق الشباب تحت 20 عام ، في التاسعة والربع من مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد النادي المصري استعدادًا لملاقاة فريق سموحة يوم 12 يونيو الجاري.

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