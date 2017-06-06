أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. الجبلاية عن مقاطعة beIN SPORTS: «من يمس مصر عدو لنا»

Google+ Print
بالفيديو.. الجبلاية عن مقاطعة beIN SPORTS: «من يمس مصر عدو لنا» بالفيديو.. الجبلاية عن مقاطعة beIN SPORTS: «من يمس مصر عدو لنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن بيان الجبلاية بمقاطعة قنوات beIN SPORTS، قرار طبيعي من أى مسؤول يحب وينتمي إليها، في ظل تصرفات الحاكم القطري التي لا تطاق.

 وأضاف «كردي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن اتحاد الكرة جزء من الدولة المصرية، ولا يمكن أن يتخلى عن دوره، لأن الرياضة تمثل جانب كبير في التأثير على الشعب المصري، وكان لابد وقفة صارمة وواضحة لما تفعله قطر ضد مصر.

وأشار إلى أن المقاطعة، تشمل عدم التعاون مع الدولة القطرية، والقنوات التابعة لها، موضحًا أن ذلك لا يعني وجود موقف ضد الشعب القطري.

شاهد أيضا

وشدد كردي، «أى شخص يمس مصر، سنقف في وجهه، ونعتبره عدوا صريح لنا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا