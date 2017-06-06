بالفيديو.. الجبلاية عن مقاطعة beIN SPORTS: «من يمس مصر عدو لنا»

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قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن بيان الجبلاية بمقاطعة قنوات beIN SPORTS، قرار طبيعي من أى مسؤول يحب مصر وينتمي إليها، في ظل تصرفات الحاكم القطري التي لا تطاق.

وأضاف «كردي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن اتحاد الكرة جزء من الدولة المصرية، ولا يمكن أن يتخلى عن دوره، لأن الرياضة تمثل جانب كبير في التأثير على الشعب المصري، وكان لابد وقفة صارمة وواضحة لما تفعله قطر ضد مصر.

وأشار إلى أن المقاطعة، تشمل عدم التعاون مع الدولة القطرية، والقنوات التابعة لها، موضحًا أن ذلك لا يعني وجود موقف ضد الشعب القطري.

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وشدد كردي، «أى شخص يمس مصر، سنقف في وجهه، ونعتبره عدوا صريح لنا».