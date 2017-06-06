بالفيديو.. الأهلي عن مقاطعة beIN SPORTS: «دي حاجة مفيهاش هزار»

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه جزء من الدولة المصرية، وسيسير في نفس الاتجاه الذي تتخذه الدولة قائلاً:«احنا كلنا تبع مصر، دي حاجة مفيهاش هزار، واللي هتشوفه البلد صح هنمشي وراه» تعليقًا منه على قرار الأهلي مقاطعة مجموعة قنوات «beIN SPORTS».

وعن احتفال الفريق مع الجماهير بدرع الدوري، قال «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، إن هناك تحضيرات لاحتفالية كبرى من جانب مجلس إدارة النادي، على أن يتم إقامتها في توقيت مناسب.