بالفيديو.. عبد الحفيظ عن ضم «أزارو»: الأهلي سيصبح أقوى

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المغربي وليد أزارو، على رادار الجهاز الفني بالفعل، موضحًا أنه حتى الآن لم تصل المفاوضات لمراحل نهائية.

وتابع «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن الوقت الحالي لا يسمح بالإعلان عن إبرام صفقات جديدة، مضيفًا أن ما يستطيع الكشف عنه الآن هو أن الفريق سيكون أقوى في الموسم المقبل.

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ووجه مدير الكرة بالقلعة الحمراء، الشكر لجميع اللاعبين بالفريق، مشيرًا إلى أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا أسفر في النهاية عن عمل موسم تاريخي.