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هاني رمزي: راض عن الأداء في مواجهة ليبيا.. وعمرو مرعي خارج حساباتنا

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هاني رمزي: راض عن الأداء في مواجهة ليبيا.. وعمرو مرعي خارج حساباتنا هاني رمزي: راض عن الأداء في مواجهة ليبيا.. وعمرو مرعي خارج حساباتنا

التحرير

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أكد هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب للمحليين، أنه راض عن أداء جميع اللاعبين، أمام ليبيا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تسجيل عدد أكبر من الأهداف، خاصة أن المباريات الرسمية لا تحتمل إضاعة الفرص.

وتابع «رمزي»، خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة» أنه يتمنى إقامة مباراة ودية أخرى، قبل مواجهة المغرب المقرر إقامتها في أغسطس المقبل، ضمن تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2018 في كينيا.

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وأوضح نجم الفراعنة السابق، أن احتراف عمرو مرعي خارج مصر، جعله خارج الحسابات، واستدعاءه أصبح صعبًا طبقًا للوائح منتخبات المحليين، مضيفًا أنه يجب إعطاء الفرصة للاعبين جدد، وأنه من حق لاعبى جميع الأندية أن يحصلوا على فرصة في الفترة المقبلة.

 

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التحرير

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