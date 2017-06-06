أمين «المحافظين»: مصر حاولت إثناء قطر عن دعم الإرهاب

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قال بشري شلش الأمين العام لحزب المحافظين، إن قطر دولة راعية وداعمة وممولة للإرهاب، وأن مصر طالما حاولت بطرق عدة إثنائها عن ما استدرجت إليه وضلعت فيه، لكنها أصرت ورفضت تغيير مسارها.

وأضاف شلش، في تصريحات صحفية، أن الملفات والأدلة التي لدى مصر، والتي عرض منها على بعض الدول، كانت كافية لاتخاذ موقف جماعي ضد قطر، والتي حاولت أن تكون كبيرة بدعمها للإرهاب.

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وأعلنت 6 دول عربية، فجر اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعمها جماعات إرهابية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، فضلا عن جزر المالديف. وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.