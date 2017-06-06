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السعودية: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء حماية للأمن الوطني من الإرهاب والتطرف

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مصراوي Masrawy

: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء حماية للأمن الوطني من الإرهاب والتطرف

01:39 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

السعودية: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء حماية للأمن الوطني من الإرهاب والتطرف

مجلس الوزراء السعودي

جدة - (أ ش أ)
أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأوضح المجلس - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية " واس" - أن المملكة اتخذت قرارها هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وبين المجلس، أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

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