وزير الخارجية الإماراتي: قرار عزل قطر جاء بعد سنوات من النصح والصبر

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه ينبغى على السلطات القطرية أن تضع "خريطة طريق" وتضمن تنفيذها لحل الأزمة الراهنة بين الدوحة ودول خليجية.

وأكد قرقاس ان المسألة ليست حول السيادة واستقلال القرار، كما تروج سلطات الدوحة، لكنه رفض لسياسة موجهة تضر بالأشقاء وتقوض أمن واستقرار الخليج العربي، مضيفًا أن القرار يأتى بعد تراكم سنوات من التحريض، وبعد سنوات، من النصح والصبر، حيث تمنى الخليجيون من الدوحة تحكيم العقل والحكمة بدل المكابرة.

وأضاف قرقاش: "أثبتت سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف فشلها، جوهر الحل في تغيير السلوك المحرض والمضر، بيئة الشقيق الطبيعة غير التي اختارها".

وتسأل قرقاش عن امكانية ان تغير سلطات الدوحة سلوكها، لاسيما وان أشقائها تحرص علي الإخوة والجيرة، لافتًا إلى انه لا بد من إطار مستقبلي يعزز أمن واستقرار المنطقة.