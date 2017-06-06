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كيف رصدت وسائل الإعلام التركية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

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مصراوي Masrawy

كيف رصدت وسائل الإعلام التركية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

01:30 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

كيف رصدت وسائل الإعلام التركية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

كتب - عبدالعظيم قنديل:
اهتمت العديد من وسائل الإعلام والصحف التركية، الصادرة اليوم الإثنين، بإعلان عدد من الدول العربية والخليجية وعلى رأسهم والإمارات والسعودية والبحرين ومؤخرًا موريشيوس قطع العلاقات مع قطر، حيث أبرزت وسائل الاعلام التركية تصريحات وزير الخارجية القطرى والذي قال إن علاقة قطر ممتازة مع المؤسسات الأمريكية الرسمية وأنقرة مستعدة للوساطة بين الدول العربية وقطر فى حل الأزمة الراهنة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان وزارة الخارجية التركية، التى أعربت عن أسفها الشديد لقطع كل من المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض عقوبات عليها، مناشدة جميع الأطراف إلى تقريب وجهات النظر والحوار.

في السياق ذاته؛ قالت صحيفة "زمان" التركية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "بين نارين قطر أم السعودية"، حيث أن الوضع في الداخل العربي وصل إلى مرحلة غير متوقعة، لافتة إلى تفاقم الصدع بين التكتل السني في المنطقة، لاسيما وأن اللعبة التي تراهن عليها إيران الآن تتمثل في شغل تركيا باتهامات وقوفها وراء هجوم تنظيم إرهابي داخل إيران تابع في الأساس لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تحاربه تركيا.

من جانب آخر، نشر مصطفى دستيجى، رئيس حزب الاتحاد الكبير التركي، تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذى قال إن الهدف من قرار كل من السعودية وعدة دول عربية هو تركيا، مرجحًا أن تكون تركيا الهدف الفعلي لسياسة إقصاء قطر وإخضاعها، مؤكدًا على ضرورة عدم استبعاد هذه الاحتمالية، وذلك حسبما نقل موقع "ترك برس" الإخباري التركى.

كما نشرت صحيفة "سوزجو" التركية، تقرير، تكشف فيه عن أسباب زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الخميس الماضى، إلى أنقرة، إذ ادعى أن السبب الحقيقي وراء مجيئه إلى تركيا هو إحضاره أموال مجهولة المصدر.

ونقلت الصحيفة التركية عن أتيلا قارت، أمين حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة "قونيا"، له أن تدفق الأموال القطرية مجهولة المصدر إلى البلاد، هي سبب الزيارات الكثيرة المتبادلة بين مسؤولي البلدين، إذ توجه الرئيس التركي، أردوغان، إلى قطر ثمان مرات خلال فترة رئاسته للحكومة، مقابل مرة واحدة للرئيس التركي السابق، عبدالله جول إلى الدوحة.

كما أشارت صحيفة "ديلى صباح" التركية إلى تصريحات نعمان قورتولموش، الناطق باسم التركية، الذى كشف عن ان الرئيس رجب طيب أردوغان يجري اتصالات متعددة من أجل المساعدة في حل الأزمة الخليجية التي تصاعدت بين قطر وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

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