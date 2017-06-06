أميرالكويت يتوجه إلى السعودية لتهدئة الأجواء بين الرياض والدوحة
أميرالكويت يتوجه إلى السعودية لتهدئة الأجواء بين الرياض والدوحة
01:14 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
كتب - عبدالعظيم قنديل
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن أمير الكويت يتوجه عصر اليوم الثلاثاء إلى جدة بهدف مواصلة مساعيه لإنهاء الأزمة التي بدأت فجر الاثنين بين قطر ودول عربية منها السعودية في أقرب وقت، وتأتي هذه الزيارة بعد حراك دبلوماسي مكثف شهدته الكويت خلال الساعات الماضية.
فى السياق ذاته، أعلن الكويت انها باشرت بالاتصال مع دولة قطر والمملكة العربية السعودية والامارات ومصر والبحرين محاولة منها لتقارب وجهات النظر وحل الازمة القائمة التى تتمثل في قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين هذة البلدان.
حيث قام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، باتصالا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر عقب قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع دولة قطر.
قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف وجمهورية موريشيوس الاثنين علاقاتها مع قطر، بسبب رعايتها جماعات إرهابية ودعمها مخططات إيران في المنطقة، ما سيؤدي إلى عزلها بإغلاق الطرق البرية والبحرية والجوية بينها وبين العالم الخارجي.
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