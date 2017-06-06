دراسة: شعوب الدول الغنية أكثر ثقة في اقتصادات بلادهم

واشنطن - (د ب أ)

أظهر مسح عالمي أن شعوب الولايات المتحدة واليابان، والعديد من الدول الأوروبية، أكثر تفاؤلا بشأن حالة اقتصادات بلادهم الراهنة، مقارنة بمستوى ثقتهم قبل الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.

وأشار المسح، الذي أجراه مركز بيو للأبحاث والذي يجري دراسات مستقلة للتوجهات الشعبية في الولايات المتحدة والعالم، إلى أن 58% من الذين شملهم في الولايات المتحدة اعتبروا اقتصاد بلادهم جيدا مقابل 50% كانوا يرون ذلك في مسح مشابه عام 2007.

وفي اليابان، قال 41% إن حالة الاقتصاد جيدة مقابل 28% في المسح الذي أجري قبل نحو 10 سنوات.

وفي أكبر خمس دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، بلغ متوسط نسبة الذين يرون حالة الاقتصاد الراهنة جيدة 51%مقابل 36% عام 2007.

يذكر أن الاقتصاد في أمريكا واليابان والدول الأوروبية سجل تراجعا خلال الفترة من 2008 إلى، 2012 لكن المشاعر الإيجابية نحو الاقتصاد تتحسن بشكل عام منذ 2014.

شمل المسح، الذي أجراه معهد بيو، حوالي 34788 شخص في 32 دولة خلال الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل الماضيين.

وأظهر المسح أن شعوب الهند وألمانيا والسويد وهولندا هي الأكثر تفاؤلا،حيث بلغت نسبة الذين يرون حالة اقتصاد هذه الدول جيدة أكثر من 80% ممن شملهم المسح.

وكان الشعب اليوناني الأقل تفاؤلا حيث قال 2% منه فقط إن حالة الاقتصاد جيدة، ثم كوريا الجنوبية وإيطاليا والبرازيل بنسبة 15% وفنزويلا بنسبة 20%.

وكان متوسط نسبة الذين يرون حالة الاقتصاد جيدة في الدول المتقدمة بشكل عام 51% مقابل 45% يرونها سيئة، في حين كانت نسبة الذين يرون حالة الاقتصاد جيدة في الدول الصاعدة والنامية 45% مقابل 54% يرونها سيئة.