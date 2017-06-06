فيديو - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البث

كتب - محمد شعبان:

بينما ينتظر العالم كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، تعليقًا على إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وتلتها قرارات مماثلة من اليمن وليبيا وجزر المالديف، تم قطع البث عقب ثوانٍ.

وخرج أمير دولة قطر بكلمة لم تستمر إلا 30 ثانية فقط، حيث سارعت قناة الجزيرة بقطع البث مع تلعثم الشيخ تميم في بعض كلمات خطابه، وأذاعت تقريرًا لقناة العربية في تخبط واضح.

وخلال الثواني القليلة التي بُثت على الهواء مباشرة، قال أمير دولة قطر: "لن تتقاعس قطر أبدًا "ف" عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والـ"س"لامية"، ليتم قطع البث بعدها.

بدوره، علق الإعلامي عمرو أديب: "ايه الحلاوة دي، الراجل طلع 30 ثانية وقطعوا البث، وعرضوا تقرير لقناة العربية".

وأضاف: "دولة متخبطة، والمواطن القطري نفسه بيسأل إحنا مالنا"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أذاعت بعدها حوارا مع وزير الخارجية القطري.