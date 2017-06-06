البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته
البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته
12:53 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(أ ف ب):
أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يطلب من المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي العدول عن الإدلاء بشهادته علنا أمام الكونجرس، الخميس، في شان قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وقالت الرئاسة الأمريكية إن الصلاحية الرئاسية واضحة في حالات مماثلة، وبهدف تسهيل إجراء فحص سريع ودقيق للوقائع من جانب لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، فإن الرئيس ترامب لن يمارس صلاحيته بالنسبة إلى شهادة جيمس كومي".
وسيتناول كومي الذي أقاله ترامب بداية مايو، في شهادته جانبًا من التحقيق يتصل بالتدخل المفترض إضافة إلى التواطؤ المحتمل بين مسؤولين روس وأعضاء في فريق ترامب خلال الحملة الانتخابية.
وتؤكد صحيفة "نيويورك تايمز" - في تقرير لها منذ بضعة أيام - أن الرئيس الجمهوري طلب خصوصًا من كومي تجاهل تحقيق قضائي يتناول أحد مستشاريه المقربين الجنرال مايكل فلين.
وينفي الرئيس الأمريكي أن يكون تدخل لدى "إف بي آي" إضافة إلى نفيه أي تواطؤ مع موسكو.
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