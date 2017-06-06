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رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا

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مصراوي Masrawy

رئيس بلدية لندن: لن ندع يزرع الانقسام في مجتمعاتنا

12:49 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017

رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا

رئيس بلدية لندن صادق خان

(أ ف ب):

أكد رئيس بلدية لندن، صادق خان، الإثنين، أنه لن يدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزرع الانقسام في المجتمع البريطاني، وذلك بعدما اتهمه الأخير عبر "تويتر" بالاستخفاف بالتهديد الإرهابي.

وقال رئيس البلدية المسلم لشبكة "بي بي سي": "البعض يتغذى من الخلاف والانقسام. لن ندع دونالد ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا" بعد اعتداء مساء السبت في العاصمة البريطانية.

وصرح ايضا لشبكة سكاي نيوز: "ليس لدي وقت للرد على تغريدات دونالد ترامب"، مضيفا "الحق ان لدي أمورا أفضل وأكثر أهمية أهتم بها".

وجدد ترامب الاثنين انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان للمرة الثانية في الـ48 ساعة التي تلت الاعتداء الارهابي في العاصمة البريطانية.

وكتب ترامب: "عذر مثير للشفقة من رئيس بلدية لندن صادق خان الذي اضطر لايجاد تفسير سريع لتصريحه لا داعي للقلق. إن وسائل الإعلام التقليدية تعمل جاهدة لتسويق هذه الرواية". وكان خان يشير بتصريحه هذا إلى وجود أعداد كبرى من الشرطة في لندن فيما فسرها ترامب على أنها تقليل من شأن التهديد الارهابي.

وكان خان صرح، الأحد، لهيئة الاذاعة البريطانية غداة اعتداءات لندن "سترون انتشارا معززا للشرطة اليوم، بما يشمل عناصر شرطة مسلحين وآخرين في بزات داعيا إلى الهدوء. وقال: "ليس هناك من داع للقلق إزاء هذا الأمر".

وسارع ترامب الى اتهام رئيس بلدية لندن بالتقليل من شأن التهديد الارهابي.

وكتب في تغريدة: "قتل سبعة على الأقل وأصيب 48 آخرون في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول لا داعي للقلق".

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، دعمها لخان. وقالت في مؤتمر صحافي: "اعتقد أن صادق خان يقوم بعمل جيد ومن الخطأ قول العكس".

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