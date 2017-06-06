اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله

كتب- عمرو علي:

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، بالتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية

أكد الطعن رقم 456 لسنة 70 قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكد أنه ليس إخوانيا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ"حسن الهضيبى" المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعنى أنه ينتمى إلى الجماعة.

وأشار إلى أن "صفوان" كان يشارك الحزب الوطنى فى كثير من المشروعات، فضلا عن أنه كان مشاركا وداعما لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول فى أى معترك سياسى، كما رفض تقلد أى منصب سياسى بالدولة.