اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله
اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله
12:47 ص الثلاثاء 06 يونيو 2017
مجلس الدولة
كتب- عمرو علي:
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، بالتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية
أكد الطعن رقم 456 لسنة 70 قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكد أنه ليس إخوانيا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ"حسن الهضيبى" المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعنى أنه ينتمى إلى الجماعة.
وأشار إلى أن "صفوان" كان يشارك الحزب الوطنى فى كثير من المشروعات، فضلا عن أنه كان مشاركا وداعما لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول فى أى معترك سياسى، كما رفض تقلد أى منصب سياسى بالدولة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
6 يوليو.. مجلس الدولة ينظر دعوى طرد سفير قطر من القاهرة
-
تأجيل دعوى وقف انعقاد عمومية نادي الزمالك لـ 2 أغسطس
-
تأجيل طعن مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة
-
القضاء الإداري يؤجل دعوى إثبات نسب طفلة لأب سعودي لـ3 يوليو
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار
-
الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوتراتأخبار
-
بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتهاهو وهي
-
الفيفا يصدر بيانا عن أزمة قطع العلاقات مع قطر ومصير مونديال 2022رياضة
-
عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار
-
ناصر القصبي معلقا على قطع العلاقات مع قطر: اليد تُبتر لو فسدتفنون