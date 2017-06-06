فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر

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علق الدكتور علي لطفي، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، على قطع عدد من الدول العربية علاقتها مع دولة قطر، بسبب سياستها الداعمة للجماعات الإرهابية، ومن بين تلك الدول: مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والمتحدة والبحرين.

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وقال لطفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن هناك خسائر ضخمة ستتكبدها قطر من ذلك، لأنها دولة صغيرة الحجم، وستتأثر بقطع علاقاتها مع العديد من الدول العربية والخليجية.



وأشار إلى أنه قد يكون هناك خسائر أخرى على الدول العربية والخليجية، ولكن بنسبة بسيطة، موضحًا أنه لا يعتقد أن إيران ستكون خيارًا بديلًا لقطر عن الدول العربية علاقتها بها؛ لبعد المسافة بينهما، وتابع :«لا أعتقد أن يكون هناك دولة ستستورد البترول والغاز من قطر».