فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب

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علق ضرار الفلاسي، كاتب ومدير عام مؤسسة وطني الإمارات، على قطع عدد من الدول العربية، منها مصر، علاقتها مع دولة قطر، بسبب سياستها الداعمة للجماعات الإرهابية.

وقال الفلاسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الإمارات والسعودية ومصر عانت الأمرين منذ نحو 10 سنوات، من الإعلام القطري وخاصة قناة الجزيرة القطرية، التي أحدثت فوضى خلاقة في المنطقة.

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وتابع: «الأمور دلوقتي كلها بقت على المكشوف، لازم قطر تاخد قرار إما معانا وإما ضدنا»، مشددًا على ضرورة تقديم الدوحة مبادرة حسن النية وإيقاف التحريض القطري على الدول العربية وعدم دعم الجماعات الإرهابية، وكذلك إيقاف الإرهابيين ومنعهم من استقلال المنابر القطرية مثل القرضاوي.



وأشار إلى أن قطر كانت تهيج الرأي العام في الدول العربية وخاصة مصر، التي تُعد من أكثر المتضررين من الإعلام القطري، والكرة الآن في ملعب قطر، حيث يجب أن يكون هناك مبادرة للتهدئة، وعلى قطر أن تحكم قطر صوت العقل بدلا من سياسة الصوت العالي.



