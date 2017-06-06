أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب

Google+ Print
فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق ضرار الفلاسي، كاتب ومدير عام مؤسسة وطني الإمارات، على قطع عدد من الدول العربية، منها ، علاقتها مع دولة قطر، بسبب سياستها الداعمة للجماعات الإرهابية.

وقال الفلاسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الإمارات والسعودية ومصر عانت الأمرين منذ نحو 10 سنوات، من الإعلام القطري وخاصة قناة الجزيرة القطرية، التي أحدثت فوضى خلاقة في المنطقة.

شاهد أيضا

وتابع: «الأمور دلوقتي كلها بقت على المكشوف، لازم قطر تاخد قرار إما معانا وإما ضدنا»، مشددًا على ضرورة تقديم الدوحة  مبادرة حسن النية وإيقاف التحريض القطري على الدول العربية وعدم دعم الجماعات الإرهابية، وكذلك إيقاف الإرهابيين ومنعهم من استقلال المنابر القطرية مثل القرضاوي.
 
 وأشار إلى أن قطر كانت تهيج الرأي العام في الدول العربية وخاصة مصر، التي تُعد من أكثر المتضررين من الإعلام القطري، والكرة الآن في ملعب قطر، حيث يجب أن يكون هناك مبادرة للتهدئة، وعلى قطر أن  تحكم قطر صوت العقل بدلا من سياسة الصوت العالي.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا