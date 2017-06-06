مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي بـ"أحداث النهضة"

كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على المتهم الرئيسي في المناوشات التي وقعت بين رجال الشرطة وعدد من أهالي منطقة النهضة، أثناء القيام بحملة لضبط تاجر مخدرات هارب من أحكام قضائية.

وقال مصدر مسؤول بالمديرية، إن معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثان السلام، بتواجد مسجل خطر بقضايا مخدرات يدعى "مقروصة" على مقهى بدائرة القسم، حيث أنه هارب من عدة أحكام.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أنه عندما انتقل ضباط المباحث للقبض على المتهم، تجمع 11 شخصا من أقارب المتهم (6 سيدات، 5 رجال بينهم محامٍ)، تعدوا بالضرب على ضابطٍ، وحاولوا الاستيلاء على سلاحه الميري لتهريب المتهم، مما أسفر عن إصابته بجروح بالجسم.

وأشار المصدر، إلى أن الضابط أطلق طلقتين في الهواء لتفريق الأهالي، مما أسفر عن مقتل شاب بالخطأ كان متواجدا على المقهى، وإصابة آخر حالته مستقرة.

وأكد المصدر، أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 200 جرام حشيش، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، لافتا بأن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط باقي المتهمين.