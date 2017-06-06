شاهد| «يويفا» يكشف عن أفضل 10 أهداف في دوري الأبطال.. «النني يظهر»

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن قائمة الـ 10 أهداف التي تم ترشيحها لجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تُوج بها العملاق الإسباني ريال مدريد على حساب يوفنتوس الإيطالي، السبت الماضي

وقام «يويفا» بنشر الأهداف، مساء اليوم الاثنين، بموقعه الرسمي، معلنًا بدء التصويت الجماهيري على الهدف الأفضل، في القائمة التي شهدت تواجد هداف البطولة كريستيانو رونالدو، إلى جانب هدف الألماني مسعود أوزيل لأرسنال والذي جاء من صناعة النجم المصري محمد النني.

وجاءت الـ10 أهداف كالتالي:

1- هدف رونالدو لريال مدريد في شباك سبورتنج لشبونة.

2- هدف جريزمان لأتلتيكو مدريد في شباك روستوف.

3- هدف أليكسيس سانشيز لأرسنال في شباك لودوجوريتس.

4- هدف مسعود أوزيل لأرسنال في شباك لودوجوريتس.

5- هدف أريين روبين لبايرن ميونيخ في شباك أرسنال.

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6- هدف ديلاني لكوبنهاجن في شباك بروج.

7- هدف داني ألفيش ليوفنتوس في شباك موناكو.

8- هدف هيجوايين ليوفنتوس في شباك موناكو.

9- هدف كاسيميرو لريال مدريد في شباك نابولي.

10- هدف ماندزوكيتش ليوفنتوس في شباك ريال مدريد.